الجمعية الإماراتية لجراحة المسالك البولية تستضيف ملتقى التخصصات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تخصصات المسالك البولية في الفترة ما بين 25 و26 مايو الجاري في فندق فيرمونت باب البحر، أبوظبي، والذي تنظمه الجمعية الإماراتية لجراحة المسالك البولية والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية بالتعاون مع اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة، وبمشاركة أبرز الأطباء والمحاضرين العالميين تحت شعار «مرحلة ما بعد العلاج، تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية».

ويمثل ملتقى تخصصات المسالك البولية منصة فريدة تجمع الخبراء من مختلف التخصصات الطبية للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التطورات وأفضل الممارسات في المهنة ومناقشة سبل تقديم علاج فعال وآمن لمرضى المسالك البولية، حيث من المتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 500 مشارك من 20 دولة بحضور أكثر من 70 متحدثاً متخصصاً من نخبة الأطباء في مختلف المجالات.

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