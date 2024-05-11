المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته العلاجية في قطاع غزة

المصدر: وام

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يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة استقبال المصابين والجرحى.

فقد استقبل المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية ما يزيد عن 105 جرحى ومصابين أجرى خلالها أكثر من 50 عملية جراحية دقيقة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات التي استقبلها المستشفى منذ افتتاحه حتى اليوم إلى 20674 حالة، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 1745 عملية.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية فارس الشهم 3 دعم القطاع الصحي في غزة، وتقديم المساعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيون.

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