حمدان بن محمد والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد

المصدر: وام

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قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، التعازي في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في قصر المشرف في أبوظبي.

كما قدم التعازي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي والشيوخ والمواطنون.

وتوجه المعزون إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي كل من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ.

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