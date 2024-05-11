بلدية الفجيرة ووزارة التغير المناخي تستعرضان أنظمة الأمن البيولوجي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، دور البلدية في أنظمة الإبلاغ المبكر لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة والمتقدمة في الممارسات المتعلقة بالأمن البيولوجي والتنبؤ بالكوارث البيئية.

جاء ذلك خلال استقبال البلدية وفداً من وزارة التغير المناخي والبيئة برئاسة المهندسة عليا الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، بهدف تعزيز التعاون والتكامل المشترك في مجال العمل البيئي والعمل على مبادرات ومشاريع تكاملية مرتبطة بمجال الكوارث البيئية.

وتحدث محمد الأفخم عن خطط ومشاريع إدارة النفايات في إمارة الفجيرة وخطط الاستجابة المحلية بما يتوافق مع المعايير العالمية التي تتبعها البلدية في هذا المجال، مؤكداً أهمية الدور البارز الذي تضطلع به بلدية الفجيرة لخدمة رؤية الإمارات 2071، ورؤية إمارة الفجيرة 2040، بما يتوافق مع رسالتها، ومشاركة تجاربها الرائدة مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لتكون شريكاً فاعلاً في تقدم الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز