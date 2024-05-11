انتهاء التسجيل بمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن انتهاء فترة التسجيل في الدورة السابعة عشرة لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، حيث تقدم للتسجيل من المواطنين والمقيمين 104 من فئة البراعم، وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة، و126 لفئة الفتيان، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25؛ شريطة أن لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، و85 لفئة الشباب، وهم الذين تتجاوز أعمارهم الـ25، و93 لفئة أئمة المساجد، وهو أن يكون المتقدم من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، و115 لفئة الأذان، ويشترط أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو المقيمين فيها، وقد حددت الجائزة ابتداءً من يوم السبت الموافق 18 مايو لإجراء التصفيات التمهيدية، بينما تبدأ التصفيات النهائية يوم السبت 28 مايو لفئة البراعم، ويوم الأحد 26 مايو لفئة الفتيان، ويوم الاثنين 27 مايو لفئة الشباب، ويوم الثلاثاء 28 مايو لفئة الأئمة، ويوم الأربعاء 29 مايو لفئة الأذان، وستقام التصفيات النهائية في مقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي، بينما يقام الحفل الختامي يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو بعد صلاة المغرب.

وذكر المستشار إبراهيم بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أنه تم رصد جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين المتأهلين للتصفيات النهائية، وتهدف مسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل إلى اكتشاف المواهب والأصوات القرآنية ورعايتها وتأهيلها، وتشترط الجائزة للمشاركة في المسابقة أن يكون المتسابق من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الدولة إقامة دائمة، أو الوافدين المقيمين من الجنسيات الأخرى، ويشترط في غير المواطنين أن يكون لديهم إقامة سارية المفعول في الدولة، ولا يقبل اشتراك حاملي تأشيرات الزيارة في المسابقة، وأن يكون المتسابق متقناً لأحكام التجويد ومخارج الحروف، وألا تكون للمتسابق في جميع الفئات تسجيلات قرآنية خاصة به في الأسواق والإذاعات والمحطات التلفزيونية، ويحق للمتسابق في دورات سابقة المشاركة إذا لم يكن قد تأهل ضمن المشاركين في المنافسة النهائية، كما يحق للمتأهل المشاركة في الفئات المختلفة للمسابقة في حال تغير الفئة العمرية، ومثال ذلك: أن يكون المشارك قد شارك في فئة البراعم ثم أصبح مؤهلاً للمشاركة في فئة الفتيان؛ شريطة أن يكون قد مضت على مشاركته السابقة ثلاثة أعوام، كما يجوز للمتسابق أن يشارك في حال تغير الفئة الوظيفية.

وتعتمد الجائزة في هذه الحالة على المهنة المدوّنة في الإقامة سارية المفعول.

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