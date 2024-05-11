«كابسات » يسلط الضوء على أحدث ابتكارات الإعلام والترفيه

المصدر: دبي - وام

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يسعى المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات 2024»، الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن يشكل قوة دافعة لتطور قطاعي الإعلام والترفيه من خلال الحلول المبتكرة التي يقدمها، وعبر تسليط الضوء على التقنيات المتطورة التي سترسم ملامح مستقبل المشهد الترفيهي.

ويستقطب «كابسات»، أكثر من 450 عارضاً وقرابة 18000 زائر، ليسهم بذلك في دفع عجلة هذا النمو، ويتيح منصة للتواصل ومشاركة الرؤى ومواكبة أحدث التطورات لصناعة الإعلام.

وأشار بيان لـ «كابسات»، إلى دراسة أجرتها «برايس ووترهاوس كوبرز»، توقعت فيها أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030، فيما أكدت شركة «Grand View Research» أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي في مجالي الإعلام والترفيه العالمي بلغ 14.81 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 26 % في الفترة من 2023 إلى 2030.

ويشهد «كابسات» تنظيم دورة جديدة من صالون الإنتاج المشترك لإتاحة مساحة مخصصة للاجتماعات، وتسهيل فرص الأعمال وزيادة زخم الاستثمار في المحتوى العربي، واستقطاب مشاريع الأفلام والتلفزة الأجنبية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، واستكشاف فرص التعاون في الإنتاج المشترك على المدى الطويل.

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