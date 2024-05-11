«برجيل القابضة» و«بيورهيلث» تستعرضان قدراتهما في أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعرض برجيل القابضة حلولها المبتكرة وقدراتها الطبية تحت شعار «احمِ صحتك في المدينة الأكثر أماناً في العالم»، في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، الحدث الطبي الأكبر، الذي تنظمه دائرة الصحة في أبوظبي الأسبوع المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وخلال هذا الحدث سيسلط جناح «BMC» رقم B030 في المعرض الضوء على خدمات مدينة برجيل الطبية المنشأة الرائدة لبرجيل القابضة، عبر عرض تخصصاتها المتقدمة والرعاية، التي تركز على المريض، كما يسلط هذا المعرض الضوء على التزام المجموعة بتعزيز سمعة أبوظبي كوجهة رئيسية للسياحة العلاجية.

وعلى هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية ستقوم برجيل القابضة بتسليط الضوء على القدرات الشاملة لمدينة برجيل الطبية BMC، من خلال العرض الأول لسلسلة «H for Hope»، وهي سلسلة الرعاية الصحية الأولى من نوعها في المنطقة، وتتضمن قصصاً ملهمة لرحلة علاج وتعافي المرضى.

وسيستعرض جناح BMC التطورات المهمة، التي حققها قسم الأورام، مما يؤكد نهجه المتكامل في رعاية مرضى السرطان، والذي يتضمن أحدث ما في الطب الدقيق والعلاجات المستهدفة، وضمان خطط علاج شاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المرضى الفردية الشخصية.

جلسات نقاشية

كما تشارك مجموعة «بيورهيلث» ضمن جلسات نقاشية تستعرض خلالها جهودها التي تتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى خلق منظومة شاملة للرعاية الصحية ورائدة على المستوى العالمي.

وتحت شعار «تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية»، سيشكل الحدث منصة نوعية مهمة تضم تحت مظلتها مجموعة من أبرز صناع القرار والباحثين ورواد الأعمال لبحث سبل الارتقاء بمستقبل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

وستسلط «بيورهيلث» الضوء على دورها الحيوي في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال تبني نهج شامل، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز تجربة المريض، والاستفادة من البيانات.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «في ظل التركيز على أهمية العمل المشترك بين شتى القطاعات، يسعى أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية إلى جمع قادة العالم من مختلف التخصصات لتبادل الرؤى التي ستمثل خريطة طريق للتعاون والتواصل المستقبلي، ونعتز بأن نشهد انضمام شركاء استراتيجيين من المنظومة الصحية في أبوظبي مثل بيورهيلث لتبادل المعارف والخبرات مع المؤسسات العالمية المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم، واضعين نصب أعيننا هدفاً رئيساً قائماً على تسريع مستقبل الرعاية الصحية وضمان جعل توافر الرعاية الصحية بجودة عالية أولوية عالمية.

نتطلع من خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية إلى توفير منصة لقادة الصحة من أجل وضع رؤية جماعية مشتركة لتعزيز صحة ورفاه المجتمعات في كل مكان حول العالم».

من جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «بصفتنا مجموعة رائدة في قطاع الرعاية الصحية الشاملة، تؤدي «بيورهيلث» دوراً مهماً في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرعاية الصحية المتطورة.

ونفخر بإسهاماتنا الفعالة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية على مستوى الإمارة، من خلال التكامل السلس والدمج بين نماذج الرعاية الفورية بفئتيها الوقائية والتفاعلية».

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