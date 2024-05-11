شرطة رأس الخيمة تنظم مبادرة «معكم مجتمعنا آمن»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تطبيقاً لرؤية وزارة الداخلية الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وذلك من خلال العمل بفاعلية وكفاءة، لتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتقديم خدمات استباقية ذكية ومبتكرة حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات، نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، ملتقى مبادرة التواصل الفعّال مع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بمدرسة الشويفات الخاصة، وعدد من الضباط والأفراد، تحت شعار «معكم مجتمعنا آمن».

وترأس اللقاء العقيد الدكتور ناصر البكر، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، حيث تناول عدة محاور، منها التعريف بمهام واختصاصات الشرطة المجتمعية، واستعراض أهم وأبرز الخدمات، التي تقدمها القيادة العامة، من خلال قنوات التواصل المعتمدة والرسمية وتناول الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع، وإبراز التحديات، التي قد تواجه مجتمع المدارس والجماعات والكليات ووضع الحلول المناسبة لها، والاستماع إلى الآراء والمقترحات والأفكار التطويرية.

وأوصى الملتقى بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، والتأكيد على ضرورة الاستفادة التامة والإيجابية من الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من الشرطة عبر القنوات الرسمية، والتعاون اللامحدود والفعال لحماية المجتمع.

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