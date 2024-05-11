دور رئيسي لوسائل الإعلام في التوعية بالتحديات البيئية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكدت جلسة حوارية بعنوان «الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية»، التي نظمتها جمعية الصحفيين الإماراتية بالتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، على دور وسائل الإعلام الإماراتية الذي تقوم به في زيادة الوعي المجتمعي حول التغيرات المناخية والتحديات البيئية، ونقل تلك الأحداث بكل شفافية ومصداقية باعتبارها إحدى الوسائل التي يتم بناء عليها اتخاذ القرارات والتوصيات.

وجاءت الجلسة الحوارية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة «صحافة من أجل الكوكب» ومواكبة لعام الاستدامة بدولة الإمارات، بمشاركة الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الملا، وأدار الجلسة الإعلامي عبدالرحمن نقي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وحضر الندوة التي أقيمت بقاعة المزاحمي بمقر الهيئة، جاسم بن درويش الأمين العام السابق للبلديات، وسالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والمستشارة الدكتورة أسماء فراج الكتبي رئيسة الجمعية الجغرافية الإماراتية، وفضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، ومحمد سعيد الطنيجي نائب رئيس الجمعية، ومهرة صراي رئيسة فريق البسمة التطوعي وجمع من المهتمين.

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