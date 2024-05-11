«شؤون الأسرة» و«شرطة الشارقة» تعززان الوعي الأمني ووقاية المجتمع

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقشت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها إدارة الشرطة المجتمعية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة الجهود المبذولة في الحفاظ على الأسر، وحماية أفرادها من المخاطر، وبرامج التوعية المنفذة، وطرق التواصل مع الجمهور.

وجاءت الزيارة ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، وتكاملت مع خططها، لبحث مختلف أعمالها ورؤاها في دعم منظومة الأسرة بإمارة الشارقة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وجرى خلال الاجتماع التعرف على مهام وأنشطة إدارة الشرطة المجتمعية، ودورها الحيوي في نشر الوعي الأمني والمشاركة في الحملات الوقائية لخدمة المجتمع.

وجرى بحث أليات تضافر الجهود والمبادرات، التي تخدم الإمارة في العديد من القطاعات، والتي أتت نتيجة اهتمام ورعاية واسعة، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للحفاظ على المجتمع، وتحقيق ترابطه وأمن أفراده.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة مواصلة أدوراها في تعزيز العلاقات البناءة مع المجتمع، وتعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة، بهدف تحقيق أهداف الأمن والسلامة العامة.

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