الإماراتي سيف الذيب يتغلب على الإعاقة بزراعة الأزهار

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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اختار المواطن الإماراتي سيف الذيب من أصحاب الهمم أن تكون الزهور والشتلات والألوان النابضة بالتفاؤل والأمل مقراً لحياته الوظيفية التي جعلت منه إنساناً آخر يحلم ويعمل على تحقيق أحلامه بهمة وعزيمة، وذلك بعد انضمامه إلى مؤسسة «إنيبل» التي تعنى بتأهيل الشباب المواطن من أصحاب الهمم وتمكينهم من الاستقلال الوظيفي، وتعزيز قدراتهم على المضي في مسيرة العمل المهني، ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع التي تشرف على أعمال المؤسسة.

وانضم سيف الذيب إلى المؤسسة عام 2006، ليلتحق بالوظيفة بتشجيع من والدته الراحلة، حيث ظهر جلياً عزمه على التغلب على الإعاقة بفضل شغفه الكبير بالمعرفة والعمل والوظيفة، خاصة بعد أن تزوج وأنجب طفلاً بات كل حياته، وقد أصر على العمل والنجاح وتحقيق الذات، وأصبح نموذجاً مشرفاً بين زملائه، كما حصل على جائزة الموظف المتميز عدة مرات.

تعلم سيف الذيب في مشاتل «ديزرت جروب» تنسيق الزهور وترتيبها وتغليفها بطريقة مثالية تمهيداً لبيعها في أحد الفروع، وهناك اكتشف قدراته في مجال البيع والتفاوض مع العملاء وامتلاك مهارات تسويقية جيدة أهلته لأن يبدأ في إطلاق مشروعه الخاص بمساعدة مؤسسة «إنيبل» ودعم من وزارة تنمية المجتمع وأسرته.

وأكد سيف، الذي يتمتع بطاقات إبداعية كبيرة، أن مؤسسة «إنيبل» قامت بتعليمه وتدريبه كونه من أصحاب الهمم لمنحه المهارات الأساسية للعمل، وتمكينه من معرفة عالم الأعمال وممارسة كافة صور النشاط التجاري من الإنتاج والتسويق والبيع، مشيراً إلى أن طموحه بعد سنوات من العمل مع «ديزرت جروب» في مشروع «إنيبل»، هو الاستقلال بأعماله يوماً ما، حيث يحلم بافتتاح مشروعه الخاص من خلال فكرة المقهى الصديق للبيئة، لتكملة مسيرة والده ووالدته في العمل ورد الجميل للوطن وخدمته.

وأوضح سيف أن التشجيع الكبير والمساندة التي يتلقاها من أفراد المجتمع ممن يتعاملون معه دافع كبير للنجاح، لافتاً إلى أن الكثير من أفراد المجتمع يمنحونه طاقة إيجابية، خاصة بعد تحسن قدراته على التواصل معهم باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يعمل على تحقيق أهدافه والوصول لأرقام المبيعات التي يسعى إليها لإنجاح مسيرة المبادرة.

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