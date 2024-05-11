الإمارات رائدة في البرامج العلمية الداعمة للعمل الشرطي المُستشرف للمستقبل

المصدر: دبي-وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عدد من ضباط الشرطة من خريجي الدفعة الأولى لـ «الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية( PIL )الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، على مدار 4 أشهر، أن برنامج الدبلوم يعكس حرص الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص على تبني البرامج العلمية الداعمة للعمل الشرطي الاحترافي، والمستشرف للمستقبل، والداعم لجودة الحياة.

وأشاد الضباط الذين كانوا ضمن 45 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية، من 30 دولة على مستوى العالم، ممن اجتازوا الدبلوم بنجاح، بالمستوى العالي للدبلوم الذي ساهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بينهم من خلال المعلومات القيمة التي قدمها نخبة من الخبراء.

وأكد الرائد أحمد الرواشده من المملكة الأردنية الهاشمية، أن برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية، عزز من الخبرات المتبادلة بين كافة الضباط على مستوى العالم، واحتوى على كثير من المواضيع المتنوعة التي تتعلق بصميم عمل الشرطة الأمني، وأهمية تطبيق الإبداع والابتكار لاستشراف المستقبل في العمل الشرطي وتحقيق جودة الحياة للمجتمعات.

من جانبه، قال الضابط تيديز موبيتا من جمهورية زامبيا، إن برنامج»الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية«، يعتبر من البرامج العلمية الهامة التي تؤكد على ضرورة تعزيز الابتكار في العمل الشرطي، ومواكبة التقنيات الشرطية الحديثة على مستوى العالم بما يضمن تعزيز الأمن والأمان في المستقبل.

بدوره، قال الرائد أحمد شهاب من مملكة البحرين إن برنامج الدبلوم كان يحتوي على معلومات قيّمة وجمع ضباطاً من 30 دولة، فساهم في أن يتشاركوا الخبرات المتنوعة، وفتحت أبواب المستقبل لهم للتعرف على أهم التطورات في مجال المدن الذكية، وعززت الإدراك بأهمية الابتكار في العمل الشرطي.

و أثنى الملازم أول بشار جمعان من الجمهورية العربية السورية، على برنامج الدبلوم التخصصي، مشيراً إلى أنه وفر بيئة مثالية ساعدت الضباط من مختلف دول العالم على تطوير أنفسهم على الصعيد الشخصي والمهني والأكاديمي.

من جانبه قال الضابط ريكارودو خبير البصمات من جمهورية البرازيل، إن الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية، يعتبر فرصة جيدة للضباط للاستفادة من المعلومات القيمة التي تعزز العمل الشرطي».

وأضاف «إن هذه هي المرة الأولى التي تطرح شرطة دبي برنامج الدبلوم فيها، وهذا البرنامج سيحدث تغييرات مجتمعية مستقبلاً، لذلك قامت شرطة دبي بعمل جيد في مجال التكنولوجيا والاستثمار في مجال الابتكار وعمل القيادات الشرطية بما يعزز الأمن الأمان، فشكراً شرطة دبي على هذا البرنامج النوعي».

أما الضابط بريشيا هوردور من شرطة موريشيوس، فقالت:«كان شرفاً لي أن أشارك في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية، كانت تجربة تعليمية رائعة طوال الوقت، لقد تم تصميم البرنامج الأكاديمي بشكل صحيح وشامل من قبل شرطة دبي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز