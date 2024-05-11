محمد الشرقي يطلع على سير عمل مكتب «الموارد البشرية والتوطين» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، خالد خلفان مسعود مدير مكتب عمل الفجيرة التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

واطلع سموه خلال اللقاء، على سير العمل بمكتب الوزارة، والخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية التي يعمل عليها المكتب.

وأكد سموه أهمية تمكين الموارد البشرية في كل قطاعات العمل، منوهاً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالتزام المؤسسات بتطبيق استراتيجية الدولة وتعزيز تنافسيتها قي تطوير قطاع الموارد البشرية، وتحقيق رؤيتها في مجال التوطين، ودعم محاور التنمية الشاملة بالدولة.

وأشاد سموه، بجهود مكتب عمل الفجيرة التابع للوزارة، والهادفة إلى تطبيق توجهاتها المستقبلية عبر التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة، بهدف دعم ركائز التحول التنموي والخطة الاستراتيجية للإمارة على جميع المستويات.

من جانبه، أعرب خالد خلفان مسعود عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة، على اهتمام سموه ومتابعته لعمل المكتب، مؤكداً تقديم أفضل مستويات العمل والتميز.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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