بعثة الاتحاد الأوروبي تحتفل بـ«يوم أوروبا» وبمرور 10 أعوام على تأسيسها في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال دبلوماسي، أول من أمس، في أبوظبي احتفالاً بـ«يوم أوروبا»، بحضور شركاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة وأعضاء من السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.

وحضر الحفل عبدالرحمن النيادي، مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، ولوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.

كما يصادف احتفال «يوم أوروبا» هذا العام الذكرى العاشرة لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني بعثة للاتحاد الأوروبي تم افتتاحها في منطقة الخليج، في دلالة على أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأشادت لوسي بيرغر، بالعلاقات طويلة الأمد والإنجازات العديدة التي حققها الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة خلال العقد الماضي، وقالت: «قطعنا شوطاً طويلاً خلال السنوات العشر الماضية.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر وجهة تصدير وشريك استثماري للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم. يوجد لدينا إعفاء من التأشيرة منذ عام 2015، كما يعيش ما يقارب 150 ألف مواطن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات».

وأضافت: «بدأت مهام عملي كسفيرة للاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر من العام الماضي».

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