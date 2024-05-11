الإمارات تقترح توحيد الاتفاقيات مع الجهات العالمية العاملة في الفضاء

المصدر: الرياض-وام

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اقترح وفد وكالة الإمارات للفضاء، خلال مشاركته في ورشة عمل «التعاون بمجال الفضاء بين دول مجلس التعاون الخليجي»، التي عُقدت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري بالعاصمة السعودية «الرياض»، توحيد الاتفاقيات مع الجهات العالمية العاملة في هذا القطاع الرائد، ومشاركة البيانات الفضائية، وإقامة هاكاثون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنظيم سلسلة من الورش التعليمية، وإنشاء منصة لرفع الأوراق البحثية، فضلاً عن تبادل أو استقطاب طلبة الجامعات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفتح المجال لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى الأكاديمية الوطنية للفضاء.

واستعرض وفد وكالة الإمارات للفضاء برئاسة إبراهيم حمزة القاسم نائب المدير العام، خلال الورشة التي هدفت إلى تعزيز التعاون بمجال الفضاء، نبذة حول برنامج الفضاء الإماراتي وأبرز مشاريعه وإنجازاته، ومن بينها صناعة الأقمار الاصطناعية، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومهمة الإمارات لاستكشاف القمر، وبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، بالإضافة إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

كما تناول، أهمية الاستراتيجيات والتشريعات الفضائية وتوحيدها، والتواجد الخليجي على الصعيد الدولي، وتبادل الخبرات في مجال دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص في مجال الفضاء.

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