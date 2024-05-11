الإمارات وإيران تعقدان الدورة العاشرة للجنة القنصلية المشتركة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الدورة العاشرة للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي، بهدف دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

مباحثات

ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الإيراني علي رضى بيكدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجالية الإيرانية بالخارج.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

تعاون

وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية استعداد دولة الإمارات لتعميق التعاون في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية والتجارية وبما يحقق دفعاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة، مؤكداً قناعة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة، عبر ترسيخ مفاهيم حسن الجوار بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

ونقل بالهول تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وإشادته بالتطورات الإيجابية بين البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز