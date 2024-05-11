«نسائية دبي» تنظم العرس الجماعي التراثي الثاني

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، احتفلت جمعية النهضة النسائية بدبي، أمس، بالعرس الجماعي التراثي الثاني للنساء، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، في مبادرة تنظمها الجمعية سنوياً ممثلة في مركز النهضة للاستشارات والتدريب، والمنبثقة عن مبادرة «زفة حراير» التي يتبناها المركز، وهذا العرس الجماعي التراثي هو الأول من نوعه على مستوى الإمارات.

ويأتي تنظيم العرس الذي احتفى بـ«14» عروساً وعريساً، بتوجيهات ومباركة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، ودعماً للمبدأ الثامن من مبادئ عام الخمسين وهو الحفاظ على القيم والثقافات والهوية الوطنية، وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وضمن الخدمات المقدمة من جمعية النهضة النسائية، سعياً لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة؛ ومنها الخاصة بعادات وتقاليد الزواج، حيث قامت الفكرة على تجهيز عرس تراثي كامل، ابتداءً من تجهيزات العروس والزفة، وصولاً إلى مكان العرس والمدعوين الخاصين بهم.

تميزت قاعة العرس بطابع تصاميم مستوحاة من النخلة وحب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للنخلة المرتبطة بالموروث وببيئة الإمارات، وتزين العرس بالطابع التقليدي وعادات خاصة بالمجتمع الإماراتي.

قيمة متوارثة

وقالت خولة النابودة المشرف على مركز النهضة للاستشارات والتدريب، عضو مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية بدبي، إن إقامة الأعراس الجماعية قيمة متوارثة في مجتمع الإمارات، مما يعزز الانتماء والولاء في قلوب الشباب والشابات نحو الوطن، لبناء الأجيال الواعدة».

من جانبها، قالت عفراء الحاي مدير مركز النهضة للاستشارات والتدريب: «سيشهد هذا العام زفاف خمسين شاباً وشابة، في ثلاثة أعراس إن شاء الله، وتنظيم العرس يأتي تماشياً مع النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانسجاماً مع مساعي الدولة الرامية إلى الابتعاد عن المغالاة في تكاليف الزواج، وتكوين أسر إماراتية مستقرة بلا ديون».

وتمت رعاية العرس من مؤسسة الأنصاري للصرافة، جمعية بيت الخير، المجلس الاستشاري لشرطة دبي، بنك دبي الإسلامي، المطبعة العصرية، مؤسسة بوحليقة، تاكسي دبي، ليلتي لتنظيم الحفلات، شرطة دبي - الإدارة العامة لأمن المنشآت والطوارئ، برنامج إسعاد «شرطة دبي»، سالم الشعيبي للمجوهرات، فوغة للعطور، المراسم للضيافة، هيفاء للكوش، المصممة شيخة الغيثي، مؤسسة تراحم الخيرية، أوقاف دبي، مراسم، مطعم وحلويات سلورة فرع القرهود، مركز «بي اتش بي» التجميلي، الجاش للعطور دار شيخة، wow sweet، fotografilles.

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