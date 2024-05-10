هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين توقع اتفاقية مع الاتحاد لخدمات الطاقة

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين عن توقيع اتفاقية مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو"، التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بهدف التعاون لتطبيق برنامج "كفاءة"، تمهيداً لإنشاء شركة خدمات كفاءة الطاقة (ESCO) في مملكة البحرين.

واعتبرت هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين أن التعاون مع "الاتحاد لخدمات الطاقة" سيساهم في تطبيق برنامج "كفاءة" بصورة أمثل لما للشركة من خبرة واسعة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، والتي تمتد إلى 11 سنة من العمل في هذا المجال من خلال تطبيق برنامج مماثل في مئات المباني في إمارة دبي. وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بخطتها الاستراتيجية نحو تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية بها يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

ويهدف برنامج كفاءة إلى خفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي في القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين عن طريق الاستفادة من شركات خدمات الطاقة، التي ستساهم في رفع كفاءة الاستخدام وبالتالي خفض الاستهلاك.

ثمن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي التعاون مع هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، والتي ستشكل إضافة نوعية للشركة وللهيئة في الوقت ذاته، مؤكداً أن الشركة ستسعى إلى تعزيز آفاق الشراكة الثنائية من خلال تقديم خدماتها الاستشارية كتنفيذ حلول تحسين الطاقة في المباني بما يسهم في تقليل تكاليف الطاقة، وتوفير كّل ما من شأنه أن يحقق الأهداف الاستراتيجية لهيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين الشقيقة.

وفي ذلك، أكّد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين على أهمية برنامج "كفاءة" في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض استهلاكها في المملكة من خلال التعاون المشترك وتبني تقنيات كفاءة استخدام الطاقة لجعل المملكة رائدة في كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة، مشيراً سعادته إلى أنّ الهيئة تسعى دائماً للتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد لخدمات الطاقة، ومؤكداً سعادته أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال ضمن عملها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهو الأمر الذي سيساهم في ضمان نجاح تطبيق برنامج "كفاءة" في مملكة البحرين.

الجدير بالذكر أن هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين أطلقت في ديسمبر الماضي برنامج "كفاءة" الذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في المباني بالقطاعين العام والخاص في المملكة، وذلك بعد انتهائها من تنفيذ مشروع تجريبي لتحسين كفاءة الطاقة للمباني بالتعاون مع عدد من الشركات على عدد من المباني والذي استطاعت الهيئة من خلاله إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 41% سنوياً، وخفض نسبة الفواتير بنسبة 39%، كما استطاعت الهيئة من خلال المشروع التجريبي تسجيل انخفاض في الانبعاثات الكربونية بمقدار 5,430 طن.

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