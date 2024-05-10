"طرق دبي" تطلق برنامج القيادات النسائية الملهمة بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي وبالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القيادات النسائية في الهيئة، ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية المحلية الرائدة في تقديم البرامج التأهيلية في مجال القيادة والتطوير.

وتفصيلاً، قالت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تكثف الهيئة جهودها في مجال (تمكين المرأة) وذلك من خلال تطبيق إجراءات عملية تثمر نتائج إيجابية ملموسة، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات لتوفير بيئة عمل محفزة ومناسبة للمرأة بهدف تأهيلها للمناصب المرموقة وأن تكون عنصراً فعّالاً في تحقيق الإنجازات، وذلك تماشياً مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات.

وأضافت عذاري: "للبرنامج أهداف محددة أهمها تزويد الموظفات الملتحقات في البرنامج بالمهارات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، والبرنامج عبارة عن 70 ساعة تدريبية يتضمن 3 مراحل هي: مرحلة التوعية لتمكين المشاركات من الحصول على المعرفة ومرحلة التطبيق والتدريب من خلال عقد ورش العمل ومحاضرات تطبيقية يلقيها خبراء ومدربين محترفين تليها مرحلة المتابعة التي تتيح الفرصة للمشاركات الحصول على الدعم والتوجيه.

وتابعت قائلةً: "بلغ عدد الموظفات المرشحات للدراسة في البرنامج (15) موظفة من مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة وتجري الدراسة بنظام حضوري في مركز تطوير المواهب في الهيئة وعن بعد عن طريق منصة جامعة حمدان بن محمد الذكية، وستحصل الخريجات على شهادة (إنجاز في القيادة).

من جانبها، أكدت عذبه الكمده، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للموارد المؤسسية والخدمات، أن الجامعة تتطلع قدماً للترحيب بالمشاركات ورفدهُنَّ بتجربةٍ تعليمية مبتكرة، وأن الجامعة تحرص على تبني أحدث التقنيات والأساليب التعليمية التي تتيح للمتعلمين إمكانية التعلم في أي وقت ومن أي مكان مما يعزز تجربتهم التعليمية ويسهم في إعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل.

وقالت الكمده: "تفتخر جامعة حمدان بن محمد الذكية بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في إطلاق برنامج (القيادات الملهمة)، الذي يهدف إلى تمكين الكوادر النسائية ودعم تطورها المهني وتطوير مهاراتها القيادية، ونؤمن في الجامعة بأن التعليم هو الأساس المتين لبناء مجتمع قوي، حيث نلتزم بتقديم برامج تعليمية تدعم المرأة في تحقيق طموحاتها على الصعيدين المهني والشخصي."

وأشارت إلى أن الجامعة تهدف من خلال برنامج (القيادات الملهمة) إلى توفير بيئة تعليمية تشجع على التفكير النقدي والابتكار مع التركيز على تطوير المهارات والمعارف اللازمة لتولي زمام القيادة في مجالات متعددة، كما لفتت إلى أن الجامعة تولي أهميةً كبيرة لبناء شراكاتٍ استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم التعليم المستدام وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وتكمن أهمية هذا البرنامج في تعزيز تمكين المرأة، وتمهيد الطريق أمام اضطلاعها بأدوار قيادية على نطاقٍ أوسع وضمن القطاعات المختلفة، وتنظر الجامعة بثقة حيال نتائج البرنامج وتأثيرها الإيجابي على المشاركات.

الجدير بالذكر أنه تم التخطيط للبرنامج من خلال التواصل مع جامعة حمدان بن محمد الذكية والاطلاع على تفاصيل البرنامج وتناسبها مع الأهداف المرجوة، كما تعمل الهيئة باستمرار مع الجامعات المتميزة لتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية كما تحرص أيضاً على ضمان تنسيق البرامج التدريبية مع أهدافها الاستراتيجية الجاهزية للمستقبل.

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