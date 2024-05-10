شرطة دبي تضم سيارتي «ألفا روميو» إلى أسطولها من الدوريات الفارهة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمت القيادة العامة لشرطة دبي، سيارتي "ألفا روميو" من طرازي "ستلفيو كوادريفوليو- إصدار الذكرى المئوية"، و "جوليا كوادريفوليو"، التابعتين لشركة قرقاش للسيارات، وذلك على هامش مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي 2024، والذي استعرضت فيه عبر منصتها في مركز دبي التجاري العالمي، 8 خدمات للسياح والزوار، لإثراء تجربتهم السياحية في الإمارة.

شهد التدشين، العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ومن مجموعة قرقاش، مورغان سندرلاند، المدير العام لشركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة، وأتول ناران مدير عام المبيعات، وصلاح أحمد مدير أول مبيعات الشركات، من المكتب الإقليمي لشركة ستيلانتس توماس أوديير المدير العام للعلامات التجارية الأوروبية وفلوريس ديكرز مدير عام المبيعات، وعدد من الضباط.

وأشاد العميد خلفان الجلاف، بعلاقة الشراكة بين شرطة دبي ومجموعة قرقاش للسيارات، والتعاون الوثيق الهادف إلى تعزيز ودعم التوجهات الاستراتيجية للحكومة من حيث تحقيق الحياة والرفاهية في دبي للمواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن هذا الانضمام يأتي استكمالاً لجهود إدارة الشرطة السياحية في تعزيز أسطولها من الدوريات الأمنية السياحية، ودعم التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية الحيوية، وتقديم المساعدة في ذات الوقت للسائحين والزوار خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية، بالإجابة عن استفساراتهم ومدهم بالمعلومات.

تعزيز التميز

ومن جانب، قال مورغان سندرلاند، المدير العام لشركة قرقاش للسيارات: "نحن فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي مع شرطة دبي في تعزيز قيم الالتزام والتميز، حيث نجمع بين تراثنا الغني وروح الابتكار، ونؤكد التزامنا بتقديم أداء لا مثيل له وتطور مستمر، ونسعد بالمساهمة في رسم مستقبل النقل بأسلوب يجمع بين الفخامة والرفاهية".

أداء متميز

وبدوره، قال توماس اودييه، المدير العام للعلامات التجارية الأوروبية في ستيلانتس ألفا روميو الشرق الأوسط،: "تقود ألفا روميو عملية التغيير نحو مستقبل التنقّل، حيث تُظهر الرفاهية والأداء المتميز في كل تصميم. نشيد بشرطة دبي على إضافة سيارتي "ألفا روميو" من طرازي "ستلفيو كوادريفوليو-إصدار الذكرى المئوية"، و"جوليا كوادريفوليو". هذه النسخة الرياضية تعكس التاريخ العريق والأداء المتميز للعلامة التجارية، وتضيف بريقاً لأسطول السيارات الفاخرة لشرطة دبي."

ستلفيو كوادريفوليو

تجسد ألفا روميو ستلفيو كوادريفوليو إصدار الذكرى المئوية، لتكريم التاريخ العريق للإصدارات الرياضية من ألفا روميو حيث تم إنتاج 100 سيارة فقط من كل طراز وتعتبر السيارة مزيجاً مثالياً يجمع بين القوة والتكنولوجيا. ويعمل محرك توربو مزدوج أحادي الكتلة من الألومينيوم بـ6 أسطوانات‏ سعة 2.9 لتر بقوة ‏510 ‏أحصنة ‏مع نظام الدفع الرباعي Q4 بتناغم تام.

يولد المحرك 176 حصاناً/لتر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.6 ثوانٍ فقط. أثناء وضعية السباق، يسمح ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ8 سرعات بتبديل التروس في غضون 150 مللي ثانية.

تتمتّع هذه السيارة الرياضية المتعددة الاستعمالات بقدرات عالية، كما أنها مزودة بالمستوى 2 من أنظمة القيادة الذاتية لتوفّر تناغمًا مثاليًّا يجمع بين متعة القيادة والمساعدة الذكية.

جوليا كوادريفوليو

ألفا روميو جوليا كوادريفوليو تجسّد أفضل التقاء للقوة مع التكنولوجيا. يولّد محركها سعة 2.9 لتر قوة 510 أحصنة وعزم 600 نيوتن متر بين 2500 و5000 دورة في الدقيقة. هذا المحرك قوي للغاية وخفيف الوزن في آن واحد، فهو مصنوع بالكامل من الألومينيوم. ناقل الحركة الأوتوماتيكي بثماني سرعات ينقل السرعة خلال 150 ميللي ثانية في نمط السباق، مع قدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.6 ثوانٍ فقط.

بفضل المستوى الثاني من نظام القيادة الذاتية، استطاعت ألفا روميو بلوغ مستويات جديدة من متعة القيادة. ومع توفّر أحدث ميزات التكنولوجيا، تعكس جوليا كوادريفوليو تميّزها لا سيما في توفير تجربة قيادة حدسية أكثر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز