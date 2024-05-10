«البيان» تحتفي بعيدها الـ 44

المصدر: (دبي - البيان)

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تحتفي «البيان»، اليوم، بعيدها الرابع والأربعين لتضيء شمعة جديدة في مسيرتها لتقديم رسالة إعلامية مميزة، تواكب تطلعات القيادة وتدعم مسيرة التنمية والتطور في دولة الإمارات في مختلف المجالات.

فعلى مدى العقود الماضية رسخت «البيان» مكانة رائدة في القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي وباتت تشكل نموذجاً للإعلام الإماراتي المسؤول والمتزن.

وقد تواصلت عمليات التطوير والتحديث في الصحيفة شكلاً ومضموناً بالتزامن مع مواكبة أحدث التقنيات لتعزيز تفوقها في فضاء الإعلام الرقمي، في إطار استراتيجية مدروسة للمواءمة بين الرقمي والورقي، ومواكبة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي، من خلال التطوير المتسمر وتوظيف التكنولوجيا في خدمة أهداف الصحيفة.

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