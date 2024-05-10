«الإمارات للخدمات الصحية» تحتفي بكوادرها الطبية والتمريضية

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بمقرها في واحة دبي للسيليكون بدبي، فعالية للاحتفاء بيوم الإمارات الطبي، الذي يصادف التاسع من مايو كل عام، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الطبية المتميزة، وتقدير جهود الكوادر الطبية والتمريضية.

وشهد الحفل حضور الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة، ومباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، إلى جانب عدد من الطاقم الصحي من الأطباء والممرضين العاملين في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني أن يوم الإمارات الطبي يعد فرصة لتقدير الجهود والتضحيات والتفاني الذي تبذله الكوادر الصحية يومياً للحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا ومقيمينا.

وأشار إلى أن التعريف بالعطاء الإنساني الكبير للكادر الطبي والتمريضي، ودوره في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على إنجازاته المذهلة، يأتي في سياق تكريم هذه الكوادر التي تمضي منسجمة مع المستهدفات الوطنية لتحقيق جودة الحياة الصحية، كركيزة أساسية في رؤية نحن الإمارات 2031، ومتناغمة بشكل كبير مع روح وتطلعات مئوية الإمارات.

واستعرض فيديو مرئي في مستهل الفعالية الإنجازات الطبية النوعية والبارزة التي حققتها الطواقم الطبية، كما استعرض عدد من الأطباء من تجربتهم ومسيرتهم الطبية في المؤسسة.

واختتمت المؤسسة فعاليتها الاحتفالية بتكريم الفائزين بجائزة مسابقة «يوم الإمارات الطبي» التي أطلقتها المؤسسة في وقت سابق، إلى جانب تكريم الكوادر الطبية المشاركة في الحفل، تقديراً لتفانيهم وتميزهم في تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى.

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