مستشفى «توام» ينجح في استئصال ورم نادر لطفلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح مستشفى «توام»، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، التابعة لمجموعة بيورهيلث، في إجراء عملية جراحية لإزالة ورم نادر بلغ وزنه 800 جرام من طفلة عمرها عامان تعاني حالة تهدد حياتها.

وبدأت الرحلة الطبية لسارة في سبتمبرالماضي عندما لاحظ والداها السعال المستمر.

كتلة كبيرة

وكشفت الأشعة السينية اللاحقة عن كتلة كبيرة في الجانب الأيمن من الصدر، مما أدى إلى إزاحة رئتها اليمنى وقلبها بالكامل إلى الجانب الأيسر من صدرها، نتج عنه ضغط على رئتها اليسرى، وعلى الرغم من التقييمات السابقة التي اعتبرت الجراحة مستحيلة بسبب المخاطر العالية للغاية، سعى والدا سارة إلى إيجاد حلول بديلة وأحضروها إلى مستشفى توام.

وتم عرض حالة سارة على فريق توام متعدد التخصصات لأورام الأطفال، والذي اقترح أخذ خزعة تأكيدية.

خيار وحيد

وكشفت الخزعة عن وجود ساركوما منخفض الدرجة، وهو ورم نادر. ونظراً لطبيعته، كانت الإزالة الكاملة هي الخيار الوحيد بالنسبة لها حيث إن العلاج الكيميائي لن يكون فعالاً. وكانت الجراحة تمثل خطراً كبيراً على حياة سارة، إلا أنه لم يكن هناك أي أمل في بقائها على قيد الحياة بدون هذه العملية الجراحية، خاصة أنها كانت غير قادرة على التنفس بشكل طبيعي حيث كان نصف رئتها تعمل وقلبها تحت ضغط كبير.

وتم إجراء هذه العملية الاستثنائية تحت إشراف الدكتور إدوارد ألكسندر بلاك، استشاري جراحة الصدر، والدكتور محمد النعيمي، استشاري أمراض الدم للأطفال في مستشفى توام.

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