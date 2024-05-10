تكريم شرطي ساعد 10 متضررين من منخفض الهدير

المصدر: عجمان - البيان

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كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، الشرطي صلاح محمد البلوشي من مرتب مركز شرطة الحميدية الشامل، لدوره الإنساني تجاه أكثر من 10 حالات تضرروا من منخفض الهدير الذي تأثرت به الدولة خلال الفترة الماضية، تقديراً لجهوده وتضحياته لتعزيز أمن الجمهور وتحقيق المسؤولية المجتمعية.

واستقبل قائد عام شرطة عجمان، الشرطي صلاح محمد البلوشي من مرتب مركز شرطة الحميدية الشامل، وأشاد بدوره الإنساني ومواقفه النبيلة خلال أزمة منخفض الهدير، حيث قدم الدعم والمساعدة للسيدة المصرية أم أنس صاحبة الفيديو المتداول والذي تشيد به على الدور النبيل والإنساني للشرطي صلاح لمساعدته الطيبة في توصيلها بالدورية المرورية لشراء احتياجاتها من المواد الغذائية أثناء منخفض الهدير، كما بادر بدعم 9 حالات أخرى من العالقين في أماكن تجمع مياه الأمطار، كما ساعد بعض الذين تعطلت مركباتهم فكان سباقاً في تحقيق مسؤولية الشرطة المجتمعية بدعمهم وتعزيز أمنهم وسلامتهم بما يلبي رؤية القيادة والشرطة في تعزيز أمن وأمان أفراد المجتمع.

وعبر الشرطي صلاح البلوشي عن جزيل شكره وامتنانه لقائد عام شرطة عجمان على اللفتة الكريمة، مؤكداً أن ما قام به تجاه الجمهور هو واجب وطني وأخلاقي ويعكس الصورة الصحيحة والإيجابية لقيادة دولة الإمارات وشرطة عجمان، متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.

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