«خيرية الفجيرة» تكرم 500 متطوع ومتطوعة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كرمت جمعية الفجيرة الخيرية 500 متطوع ومتطوعة في إمارة الفجيرة من فريق المتطوعين، الذين أسهموا بأوقاتهم وجهودهم من أجل تحقيق الأهداف النبيلة للمبادرة التي أطلقتها الجمعية تحت شعار «خيركم بركة»، واستفاد منها نحو 300 ألف شخص، وذلك برعاية وحضور معالي سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء المجلس ومسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة الداعمين لمبادرات الجمعية.

وأكد معالي سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرص الجمعية على توفير بيئة مثالية وفعالة للعمل التطوعي في إمارة الفجيرة، حيث وفرت في سبيل ذلك منصة التطوع الإلكترونية التي تتيح المشاركة في برنامج العمل التطوعي لجميع أفراد المجتمع من سن 18 سنة فما فوق، ليصل عدد المتطوعين المسجلين في المنصة إلى «2275» متطوعاً ومتطوعة.

وأشار إلى العمل على تعزيز روح التطوع بين الأفراد والمؤسسات في المجتمع والتنافس الشريف لخدمة الوطن، وغرس قيم العطاء البناء في نفوس الجيل الناشئ، وتعزيز دور التطوع في الفجيرة استجابة لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع العمل التطوعي والإنساني في موقع متقدم ضمن رؤيتها للحاضر والمستقبل، لافتاً إلى أن التطوع وبذل الخير لمصلحة الآخرين يعتبر من القيم الأصيلة في المجتمع. ‫‬

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