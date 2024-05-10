شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «بوعينا نصل آمنين»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نفذت شرطة أبوظبي مبادرة بمركز بوادي مول حول أهداف فعاليات أسبوع المرور العربي والذي ينتهي اليوم تحت شعار «بوعينا نصل آمنين» بهدف تعزيز التوعية والثقافة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق.

وتضمنت مبادرة إدارة المرور والدوريات الأمنية في مدينة العين توعية زوار مركز بوادي مول حول الأنظمة والقوانين وأخطاء السائقين التي تؤدي إلى وقوع الحوادث الجسيمة وتوضيح الطرق الآمنة لصعود الطلاب ونزولهم من الحافلات ومخاطر القيادة بدون رخصة وغرس السلوكيات الإيجابية وأهمية القيادة الآمنة والواعية على الطرق.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أن فعاليات الأسبوع تعتبر امتداداً للتثقيف والتوعية المرورية المستمرة على مدار العام.

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