تخريج الدفعة الأولى لدبلوم الابتكار الشرطي والقيادات الدولية

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مشروع برنامج الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية، حفل تخريج الدفعة الأولى لـ «الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية - PIL»، الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، في أكاديمية شرطة دبي على مدار 4 أشهر.

وسلم معالي الفريق المري شهادات التخريج إلى 45 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية، من 30 دولة على مستوى العالم، الذين اجتازوا الدبلوم بنجاح، وذلك بحضور عدد من السفراء والقناصل في الدولة، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومدراء الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وهنأ معالي الفريق المري، الخريجين خلال الحفل الذي تم تنظيمه في أكاديمية شرطة دبي، مؤكداً أن الدبلوم الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم جاء بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين كافة الضباط المُشاركين، وأن تساهم المادة العلمية التي يتضمنها الدبلوم في أن يكون إضافة نوعية لكافة الجهات الشرطية التي يعلمون فيها، مُتمنياً التوفيق للخريجين، ولقياداتهم الشرطية التي حرصت على المشاركة في هذا الدبلوم التخصصي.

كلمة الافتتاح

وألقى العميد محمد عتيق ثاني مدير مشروع برنامج «الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية»، كلمة افتتاح فعاليات حفل التخريج، والتي قال فيها:«أرحب بكم في حفل تخريج الدورة الأولى من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية، بمشاركة 45 من الضباط من 30 دولة تغطي 5 قارات على مستوى العالم».

وأضاف: «منذ أن بدأت الرحلة في وضع أسس برنامج الدبلوم، كانت رؤيتنا واضحة وأهدافنا مرسومة، سعينا من خلالها لتخريج كوكبة متميزة قيادية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية على كافة المستويات الداخلية والدولية، حيث كان توجيه معالي القائد العام لشرطة دبي، واضحاً لنا بأن نضع نصب أعيننا نحو تحقيق هدف رئيسي هو تعزيز السمعة الدولية والقوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي كوجهة عالمية حاضنة لأفضل الممارسات والأحداث العالمية بشكل عام، وفي المجال الأمني والشرطي بشكل خاص، توازياً مع الأهداف الأخرى كتبادل المعارف وتعزيز الشراكات في المجال الأمني».

وأكد العميد محمد عتيق ثاني أن الخريجين يحتفون اليوم بنجاحهم بعد مضي 4 أشهر ملؤها التحديات والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن الخريجين تشاركوا تجاربهم ومعارفهم، وبنوا علاقات جديدة تجاوزت الحدود الجغرافية والثقافية مما ينمي روح التعاون الدولي الذي نسعى لتحقيقه. وقال العميد محمد عتيق ثاني مخاطباً الخريجين:«اليوم لا نتوجكم كخريجين بل قادة وسفراء لدولكم ومؤسساتكم الأمنية والشرطية وحلفاء وأصدقاء لنا في مسيرتنا المستقبلية، نحن فخورون بما قدمتموه خلال هذه الفترة ونتطلع دائماً لرؤية إنجازاتكم المستقبلية».

وختم العميد عتيق كلمته موجهاً شكره إلى معالي القائد العام لشرطة دبي رئيس مشروع برنامج الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية على الدعم والإشراف المباشر على البرنامج، وشكر العميد بدران سعيد الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة نائب رئيس المشروع، على متابعته المستمرة لإنجاح الدبلوم، وجميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومجالس المبادرات الحكومية على إسهامهم في هذا النجاح.

كلمة الخريجين

وخلال الحفل، ألقى العميد جاستن غافي من جمهورية جنوب أفريقيا، كلمة الخريجين والتي شكر خلالها القيادة العامة لشرطة دبي على برنامج الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية، مؤكداً أن مبادرة إطلاق برنامج الدبلوم أظهرت الرؤية الحكيمة للقيادة العامة لشرطة دبي في الحرص على تبني الابتكار في منهجية عملها. وأكد العميد جاستن غافي أن الضباط المشاركين في الدبلوم من مختلف دول العالم مُمتنون للقيادة العامة لشرطة دبي على هذا البرنامج النوعي، ولفريق عمل البرنامج الذي ساهم في إعداد المادة العلمية وكافة الترتيبات والزيارات الميدانية، ودعم المشاركين خطوة بخطوة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

فعاليات التخريج

وكانت فعاليات حفل التخريج، قد بدأت بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم عرض فيديو قصير حول برنامج الدبلوم، وأهدافه في تبادل المعارف والخبرات بين القيادات الشرطية في مجال الابتكار وجودة الحياة، مُستعرضاً مراحل الدبلوم منذ بدأ توافد الضباط ثم العملية الدراسية والتدريبية، والمحاضرات، والزيارات الميدانية على مستوى الدولة.

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