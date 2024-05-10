مذكرة تفاهم بين «أكاديمية أنور قرقاش» والمعهد المجري للشؤون الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع المعهد المجري للشؤون الدولية «HIIA»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تشمل تبادل الخبرات والمعارف وتنظيم الفعاليات المشتركة في المجال الدبلوماسي.

وقع المذكرة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور غلادن بابن، رئيس المعهد المجري للشؤون الدولية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار سعي الطرفين إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتعزيز المهارات والمعارف والخبرات الدبلوماسية لدى طلاب الأكاديمية من خلال العمل المشترك على الأبحاث والدراسات المتنوعة بين الجانبين، فضلاً عن تشجيع التعاون في المحافل الدبلوماسية المشتركة.

وأكد نيكولاي ملادينوف التزام الأكاديمية بتقديم أعلى معايير الجودة في تدريب الطلاب لإعداد وتأهيل دبلوماسيي المستقبل، وكذلك بناء أجيال قادرة على تحقيق الريادة في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي. وقال إنه لتحقيق هذه الأهداف، تسعى الأكاديمية دائماً لمد جسور التواصل، وبحث جميع فرص التنسيق والتعاون الممكنة من أجل إعداد برامج تدريب فعالة، والمشاركة في المبادرات والفعاليات مع المؤسسات الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، معتبراً توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد المجري للشؤون الدولية فرصة فريدة تدعم الهدف المتمثل في تعزيز وتطوير البرامج الأكاديمية، ومؤشراً إيجابياً يدل على التزام الجانبين بتحقيق التميز الأكاديمي في مجال الدبلوماسية وتعزيز التعاون الدولي.

وقال إنه من خلال العمل بشكل وثيق مع المعهد المجري للشؤون الدولية في تقديم مبادرات مبتكرة، نهدف إلى بناء جيل جديد من الدبلوماسيين القادرين على التعامل مع التعقيدات والتحديات العالمية التي نشهدها اليوم.

وقال الدكتور غلادن بابن إن المعهد المجري للشؤون الدولية يعمل على تنفيذ مبادرات نوعية من قبل الباحثين والمحللين والخبراء في الساحة الأكاديمية المحلية والدولية، تسهم بدورها في دراسة وتحليل السياسات، وبالتالي تعزيز العلاقات الدولية، منوهاً بأن التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يأتي بهدف الوصول إلى فهم شامل وعميق للمشهد الدبلوماسي، بما يحقق المصالح المشتركة للمجر ودولة الإمارات.

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