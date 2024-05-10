ديوان الرئاسة ينعى هزاع بن سلطان بن زايد

المصدر: أبوظبي ـ وام

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نعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية أمس.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية أمس.

ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

إلى ذلك، أدى سمو الشيوخ والجموع أمس صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

صلاة الجنازة

وأدى الصلاة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المصلين.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله، سائلين المولى عز وجل أن يلهم آله وذويه وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

وشيع سمو الشيوخ والجموع جثمان الفقيد ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

ونعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، الفقيد الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدوناً عبر منصة «إكس»: رحم الله الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. نعزي أنفسنا بفقد واحد من خيرة شباب الإمارات، راجين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



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