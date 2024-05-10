حمدان ومكتوم بن محمد: خالص العزاء لآل نهيان الكرام

المصدر: دبي_البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية أمس، مقدماً خالص العزاء لعموم آل نهيان الكرام، ودون سموه عبر منصة «إكس»: «رحم الله الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وخالص العزاء لعموم آل نهيان الكرام ... نسأله سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما تقدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بخالص العزاء والمواساة لعموم آل نهيان الكرام في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ودون سموه عبر منصة «إكس»: «خالص العزاء والمواساة لعموم آل نهيان الكرام في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز