أنور قرقاش يلتقي الممثل الخاص للحكومة الصينية

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، لي هوي الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش على عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية والتي شهدت خلال المرحلة الماضية تطوراً كبيراً في مختلف المجالات وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

حضر اللقاء تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

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