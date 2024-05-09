مكتوم بن محمد ينعى هزاع بن سلطان بن زايد

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خالص العزاء والمواساة لعموم آل نهيان الكرام في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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