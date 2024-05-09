حمدان بن محمد: رحم الله الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد وخالص العزاء لآل نهيان الكرام

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رحم الله الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وخالص العزاء لعموم آل نهيان الكرام ... نسأله سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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