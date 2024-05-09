"دبي العالمي لإدارة المشاريع" يوصى بالاستدامة والطرق الحديثة والمهارات الأساسية في إدارة المشاريع

المصدر: البيان

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أوصى المشاركون في الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، والذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 15 إلى 18 يناير الماضي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، ودي بي وورلد، ومعهد إدارة المشاريع: "PMI"، بـ 13 توصية تتمحور حول الاستدامة والطرق الحديثة لإدارة المشاريع، والاتجاهات والتقنيات المستقبلية، والمهارات الأساسية.

وتضمنت توصيات المنتدى الذي أقيم تحت شعار: "بلا حدود Beyond Boundaries"، "في محور الاستدامة"، دمج الاستدامة كعنصر أساسي في إدارة المشاريع وتضمين تقييم الاستدامة في تخطيط وتنفيذ المشاريع، وتعزيز العمارة المستدامة وتبني التقنيات الخضراء مع التركيز على مواد البناء الصديقة للبيئة، والتصاميم التي تقلل من البصمة الكربونية، واستخدام التقنيات الخضراء لحلول مبتكرة ومستدام، بالإضافة إلى موائمة الاستدامة مع أهداف الأعمال وإيلاء أولوية للمشاريع المستدامة والتأكد من عدم انفصال أهداف الاستدامة عن المستهدفات المالية والاستثمارية.

نجاح المشاريع الضخمة

كما أوصى المشاركون في الدورة الحالية للمنتدى، والتي شارك فيها نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، (أكثر من 3000 مشارك في الدورة الحالية وأكثر من 13 ألف مشارك في الدورات السابقة)، فيما يتعلق بمحور "الطرق الحديثة لإدارة المشاريع"، بالاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي، ودعم مراكز البحوث والتقنيات الناشئة: لتعزيز أساليب وطرق العمل الجديدة، وتبني عقلية المرونة في الهياكل التنظيمية والعمليات، وكذلك استخدام "التفكير المنظومي" للنجاح في المشاريع الضخمة.

التقنيات المستقبلية

وفيما يتعلق بمحور الاتجاهات والتقنيات المستقبلية، أوصى المشاركون في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، والذي أصبح حدثاً عالمياً في أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصة، بتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي (GPT) التحليل المتقدم للبيانات لتبسيط المهام وتحسين الكفاءة، وتوقع الأنماط والتوجهات المستقبلية والجاهزية للتعامل معها، وتوازن النمو الاقتصادي مع الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

المهارات الأساسية

وحول محور المهارات الأساسية أوصى المشاركون بتعزيز العمل بروح الفريق والتواصل الفعال لإيصال الرؤية للجميع على كافة المستويات، بالإضافة لتطوير مهارات اتخاذ القرارات السريعة في المشاريع الحيوية.

شمولية التوصيات

وأكدت السيدة موزة المري، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، شمولية التوصيات الصادرة عن المنتدى في دورته التاسعة والتي ركزت على المحاور الثلاثة الرئيسة: الاستدامة، الأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، والمساقات الـ 14 التي تعلقت بالتطور المستدام، المشاريع الصديقة للبيئة، المجتمعات المستدامة، التحول المرن، الذكاء الاصطناعي، إدارة البيانات، التوأمة الرقمية والميتافيرس، مستقبل التنقل الذكي، التوجهات المستقبلية في إدارة المشاريع ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، والاقتصاد الدائري، إدارة الفوائد، اقتصاد المشاريع، والقيادة الملهمة.

وأضافت المري أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أصبح حدثاً عالمياً في أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصة، لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، كما أصبح ملتقى عالمي لرواد الفكر في مجال إدارة المشاريع بالمنطقة، لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول لإنشاء المدن وتنفيذ البنية التحتية التي تحقق بها المشاريع أثراً مستداماً طويل الأمد في المجتمع.

وأشارت رئيس اللجنة المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، إلى أن الدورات السابقة للمنتدى استقطبت الكفاءات والخبرات العالمية والمختصين في إدارة المشاريع والمتحدثين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمسؤولين الذين يمثلون قطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة، حيث أثرت الموضوعات الهامة التي تم طرحها ومناقشتها، الواقع الذي تتميز به دبي في جمع الخبرات والجهود وتوحيدها لاتّخاذ إجراءات واعية وملتزمة لتسريع الرخاء الاقتصادي والبيئي عالمياً.

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