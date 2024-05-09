«آيسنار أبوظبي 2024» ينطلق بمشاركة قياسية 21 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة الأضخم في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2024) في الفترة ما بين 21 ولغاية 23 مايو الجاري بمركز أدنيك أبوظبي، والتي تشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات المعرض بأن الدورة الحالية ستكون استثنائية وقياسية من حيث التنظيم وعدد الدول والشركات المشاركة.

وبحسب الأرقام والإحصائيات المعروضة فإن الدورة الحالية تعتبر قياسية في حجم مساحة المعرض والشركات والدول المشاركة فيه، حيث زادت المساحة بنسبة 57% لتصل إلى 24 ألف متر مربع، كما تشهد زيادة في عدد الشركات بنسبة 14% عن الدورة السابقة، بواقع 210 شركات تمثل 35 دولة حول العالم، منها 84 شركة وطنية.

ووفقاً للأرقام فإن الشركات الوطنية تشكل 40% من إجمالي عدد الشركات المشاركة، في الوقت الذي تشهد فيه الدورة الحالية مشاركة 6 أجنحة رئيسية، تمثل كلاً من الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وألمانيا.

منصة عالمية

تفصيلاً، أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة التنظيمية العليا لـ«آيسنار أبوظبي 2024»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بأبوظبي، أن الدورة الثامنة للمعرض تحمل شعار «تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني»، وتم صياغة رؤية استراتيجية مصممة لاستكمال الجهود العامة لتوقع المستقبل واستنباط حلول لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات العالمية الملحة.

وأوضح أن «آيسنار أبوظبي 2024» أصبح منصة عالمية التأثير تسهل الوصول المباشر إلى المتخصصين والمشترين الحكوميين الإقليميين، حيث سيساهم في إقامة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز أفضل الممارسات، وتسريع الابتكار في المرونة والوقاية والاستجابة لتمكين المجتمعات الوطنية ومجتمعات الأمن السيبراني لتعزيز الأمن العالمي.

وأضاف أن المعرض ملتقى ومنبر لكبار الخبراء في مجالات الأمن السيبراني والوطني وإدارة الأزمات لتقييم أهم الاستراتيجيات لتعزيز الاستعداد والتأهب للمستقبل، من خلال معالجة أربعة مجالات أساسية للأمن الوطني والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون وحماية البنية التحتية الحيوية، ولفت إلى أن «آيسنار أبوظبي 2024» سيوفر رؤى عملية حول تعزيز الأمن والحماية المجتمعية والمدنية وأحدث الابتكارات في مجال الأمن الوطني.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «الدورة الحالية للمعرض تشهد مشاركة قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع، وتعكس حرص مجموعة أدنيك على دعم النمو المستدام لكافة الفعاليات التي تقوم بتنظيمها وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة».

وأضاف الظاهري أن الدورة الحالية تشهد إطلاق 6 فعاليات جديدة تقام للمرة الأولى على هامش المعرض، والتي تمثل إضافة نوعية للفعاليات التي تنطوي تحت مظلة المجموعة وتساهم في تعزيز إقامة الشراكات الاستراتيجية واستقطاب الاستثمارات للعاصمة أبوظبي وفق تطلعات القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في نقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة وتوطينها في الدولة. من جهته قال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: سنعمل على إثراء الجانب المعرفي للمشاركين، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات، إلى جانب تقديم الرؤى والتصوّرات الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني.

وأضاف مورس: تنظِّم وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة أدنيك مُؤتمر «آيسنار 2024»، بحضور نُخبة من صنّاع القرار والخبراء والمتخصِّصين من حول العالم، حيث نطمح أن يكون المؤتمر منصة عالمية المستوى تسهم بشكل مباشر في تبني الاستراتيجيات المستقبلية والارتقاء بالابتكار الأمني وتحقيق الاستدامة في الأمن الوطني.

خطوات كبيرة

من جهته قال الدكتور محمد حمد حارب الكويتي - رئيس مجلس الأمن السيبراني (TBC): خطت الإمارات خطوات كبيرة في وضع السياسات وتطوير الاستراتيجيات المتقدمة للأمن السيبراني، ويوفر آيسنار أبوظبي 2024 منصة تجمع خبراء من مختلف البلدان لتبادل المعرفة والخبرة في هذا المجال الأساسي.

وأوضح أن الأمن السيبراني يؤثر على كل مجال من مجالات الأمن الوطني، وأن المعرض يعد فرصة مثالية، لتسليط الضوء على أحدث التطورات والمفاهيم التكنولوجية، مع التأكيد على أن الإمارات واحدة من أبرز وأهم الدول الرائدة في قطاع الأمن السيبراني والوطني، وأن آيسنار هو المنصة الرائدة في المنطقة للتعاون والابتكار في مجالات حماية الأصول الرقمية والبنية التحتية.

جناح

ومن جانب آخر قال العميد سيف سعيد الشامسي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي: شرطة أبوظبي تشارك بجناح يتضمن التعريف بمبادرة بيئة التعليم المبتكرة من خلال ‏أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومبادرة فرصة أمل من خلال مديرية مكافحة المخدرات، وتستعرض مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوتات الذكية والدوريات.

وأضاف أنه سيتم خلال المعرض التعريف بمنظومة إدارة المدينة الآمنة، إلى جانب مشاركة فريق تحديد هوية الضحايا، وفريق الحدث الأمني، وتعرض أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية تجربة التدريب الافتراضي، ويقدم ‏مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية تعريفاً حول الأمن السيبراني، كما سيتم عرض آليات الأسلحة والمتفجرات.

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