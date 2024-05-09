ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية ترسيخ قيم التعايش الإنساني

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والداعية والباحث الإماراتي ثاني عبد الله المهيري، على هامش خامس محاضرات مجلس محمد بن حمد الشرقي.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول جهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في نشر الوعي الديني، وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة، ومبادئه السمحة في مجتمع الإمارات.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، حرص إمارة الفجيرة على تقديم المعرفة في مختلف المجالات التي تهم أفراد المجتمع، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سموه الدائم لنتائجها، وضمان استدامتها، وتحقيقاً لرؤية الدولة في تمكين الأفراد بالعلوم والمعارف والقيم. ونوّه سموه بأهمية ترسيخ قيم التعايش الإنساني، وتعزيز مفاهيمها، وضرورة فهم طبيعة النفس البشرية، ودور العلماء في نشر الوعي المجتمعي حول أثرها الإيجابي بين كافة أفراد المجتمع.

وأشاد سموه، بجهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في مختلف المجالات، كما أثنى سموه على اجتهاد الداعية ثاني عبد الله المهيري في مجال العمل الديني والبحثي في الدولة.

إلى ذلك، اعتمد سموه، توصيات اللجنة التشاورية لتطوير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، تحضيراً للدورة القادمة من الحدث، بحضور مختصين من الهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO، والمسرحيين والأكاديميين من مختلف الدول العربية. كانت اللجنة المُنبثقة عن اللقاء التشاوري للمهرجان، الذي عُقد في إمارة الفجيرة يومي 25 و26 أبريل الماضي، قد عقدت اجتماعاتها برئاسة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس المهرجان، وبمُشاركة نُخبة من المسرحيين العرب، وتوبياس بيانكوني مدير عام الهيئة الدولية للمسرح، وزونغوين تشين سكرتير الهيئة.

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