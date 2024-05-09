«تمكين الشارقة» تشارك في مؤتمر بالرياض

المصدر: الرياض - وام

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شاركت «مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي» في أعمال «مؤتمر الابتكار التعليمي» الذي عقد في الرياض مؤخراً، واستعرضت خلاله دراسة لها حول دور المشروع التعليمي الريادي «علَّم بالقلم» في دعم الإرشاد النفسي والتربوي للأيتام.

وأكدت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة، الحرص على المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية التي توفر الفرص لتبادل الأفكار والخبرات عبر نقل حقول من التجارب التي خاضتها المؤسسة في جانب الاهتمام بالجانب النفسي والتعليمي ومشاركتها للاستفادة العامة من هذه المعارف والمهارات.

وأضافت أن الدراسة التي عرضتها المؤسسة اعتمدت على عينة بلغت «972» يتيماً مستفيداً من مشروع «علَّم بِالقلم» في الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية من بين 1763 طالباً يتيماً في المؤسسة.

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