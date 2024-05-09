مذكرة تفاهم لتشغيل تاكسي طائر في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مذكرة تفاهم مع كل من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وسكاي بورتس إنفراستركتشر «سكاي بورتس»، الشركة المتخصصة في مجال توفير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي المتطور وتطوير وتشغيل حلول مطارات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي.

وتمثل مذكرة التفاهم بداية شراكة متميزة في مجال السياحة المستدامة بتوفير التنقل الجوي الكهربائي، وستركز سكاي بورتس على تطوير شبكة من مطارات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي لربط الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لهيئة رأس الخيمة للمواصلات 2030 ورؤية رأس الخيمة 2030 وهدفها الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ مكانتها وجهة المستقبل.

وبموجب الشراكة ستعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وسكاي بورتس بشكل تعاوني على تصميم وتطوير وتشغيل أول نظام تاكسي طائر كهربائي بتقنية الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOL» في رأس الخيمة ومن المقرر أن يبدأ عمله بحلول سنة 2027.

ابتكار

وسيشهد هذا المشروع المبتكر دمج مطارات الإقلاع والهبوط العمودي في جميع أنحاء الإمارة في شبكة النقل الحالية التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، ما يضمن التنقل السريع والمريح الخالي من الانبعاثات إلى الوجهات السياحية والمناطق الأشهر في رأس الخيمة، ومن ذلك جزيرة المرجان والجزيرة الحمراء وجبل جيس أعلى قمة في دولة الإمارات.

وسيتمكن السائحون والمقيمون الذين يزورون هذه الوجهات السياحية من توفير الكثير من الوقت المستهلك في التنقل عبر استخدام هذه الخدمة، فعلى سبيل المثال يستغرق السفر من جزيرة المرجان إلى جبل جيس نحو 70 دقيقة بالمركبة، وستعمل خدمات التاكسي الطائر الكهربائي على تقليل وقت الرحلة إلى أقل من 20 دقيقة، وسيعزز هذا المشروع الجديد التحول في وسائل النقل في رأس الخيمة مع دعم هدفها المتمثل في استقبال 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول سنة 2030.

وتؤكد الإمارة التزامها الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، بتوفير خيارات النقل الخالية من الانبعاثات والتي تتوافق مع نهج سكاي بورتس، الذي يركز على العمل مع شبكات النقل العام الحالية بشكل متكامل لتعزيز وسائل التنقل الأكثر استدامة.

حلول

وتلبي هذه المبادرة الحاجة الملحة إلى توفير حلول مبتكرة للحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن وسائل النقل البري.

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