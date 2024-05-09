حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروعات «مهذب» ومجمعي القطينة 3 والشنوف 4

المصدر: الشارقة - البيان

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وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس حجر الأساس لمجموعة من المشروعات المتكاملة في ضاحية مهذب بمدينة الشارقة، شملت محطتي الكهرباء والغاز وخزان المياه، ومركز مهذب التجاري، ونادي الشرطة الرياضي الثقافي، ومدرسة فيكتوريا الدولية، وحضانة مهذب الحكومية، كما أزاح سموه الستار عن مشروع استكمال طريق الشنوف الممتد من طريق نزوى عند مدينة القاسمية مروراً بضاحية السيوح وحتى الوصول إلى ضاحية مهذب.

وتأتي هذه المشروعات ضمن رؤية سموه وحرصه على توفير كل الخدمات التعليمية والتجارية والترفيهية والبنية التحتية المتكاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر التي ستقطن في ضاحية مهذب المميزة بموقعها وما يحيطها من الرمال والأشجار والطبيعة الفريدة.

ووجه سموه بتشييد فرع إضافي لجمعية الشارقة التعاونية يقع بين منطقتي القطينة والشنوف يوفر الاحتياجات اليومية الرئيسة والمواد الاستهلاكية الضرورية ليكون بالقرب من المساكن في المنطقتين، كما وجه سموه بتسريع تنفيذ المشروعات كافة لتكون جاهزة مع استلام المواطنين مساكنهم في الضاحية.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال كلمته بهذه المناسبة أن كل الدوائر الحكومية تعمل تحت إشراف سموه في تنسيق وتخطيط تام لوضع حلول لكل التحديات التي تعترض تهيئة السكن في هذه المناطق الجديدة، مشيراً سموه إلى قربه من الناس وتواصله الشخصي معهم من أجل توفير كل ما يحتاجونه من احتياجات وحل المشكلات التي قد تعترضهم.

الدعم السكني

وأوضح سموه أن ضاحية مُهَذّب تتكون من منطقتي القطينة والشنوف وتحتوي على 6200 من الأراضي، وتناول سموه طرق الحصول على الدعم السكني والتي فصلها سموه في التمويل كالمساكن الممولة من الحكومة وفيها يتم الاستقطاع من راتب المستفيد وتوزيعها على السنوات بحسب إمكانياته ورغبته، بينما تلتزم الحكومة بدفع الفائدة للمصارف، وأما التمويل في صورة منح فهو عبارة عن مبالغ مالية نقدية أو في صورة مجمعات سكنية، موضحاً أن في حال الحصول على المنحة كمبلغ مالي تدفع الحكومة إلى طالب الدعم ليقوم هو بتصميم المبنى وكل الترتيبات الخاصة بالمسكن.

كما وجه سموه المواطنين من الراغبين في بناء وتشييد مساكنهم بالتنسيق مع دائرة الإسكان لمتابعة عمليات الإنشاء والتأسيس والتصميم وذلك للاستفادة من خبراتهم ووجودهم في خدمة المواطنين، ومنعاً لإهدار الموارد المالية من غير خبرة في هذه المجالات.

القطينة والشنوف

كما وضع صاحب السمو حاكم الشارقة، صباح أمس، حجر أساس مجمعي القطينة 3 والشنوف 4 السكنيين الواقعين في ضاحية مهذب بالشارقة، كما اعتمد سموه قائمة المستفيدين من مستحقي المساكن في مجمع القطينة 1 السكني والبالغ عددهم 362 أسرة.

واطلع سموه بعد وضع حجر الأساس على الأراضي والمساحات المخصصة للمشروعات، متعرفاً سموه على المخططات الخاصة بالمجمعات السكنية في ضاحية مهذب وعدد قطع الأراضي للمجمعات التي تبلغ 1344 قطعة أرض، إضافة إلى عدد السكان المستفيدين من هذه المجمعات السكنية والمتوقع وصولهم إلى 9408 نسمات، وتضم 3 مجمعات وهي مجمع القطينة 1 ومجمع القطينة 3 ومجمع الشنوف 4.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مخططات وتوزيعات مجمع الشنوف 4 الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 765 ألف متر مربع، ومن المتوقع استيعابه لـ 3759 نسمة، ويضم 549 مسكناً، منها 28 مسكناً (أرضي فقط)، و521 مسكناً (أرضي + أول)، فيما شاهد سموه خريطة مشروع مجمع القطينة 3 الذي سيسكن فيه قرابة 2480 نسمة ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 837 ألف متر مربع، ويضم 429 مسكناً، 22 مسكناً (أرضي فقط) و407 مساكن (أرضي + أول).

وعرج سموه على مشروع القطينة 1 الذي يضم 362 مسكناً بواقع 18 مسكناً (أرضي فقط)، و344 مسكناً (أرضي + أول) بمساحة إجمالية تبلغ 528 ألف متر مربع، متجولاً سموه في المسكن الذي تم بناؤه ليكون نموذجاً للمساكن التي سيتم إنشاؤها في المشاريع السكنية الثلاثة، مطلعاً سموه على أقسام المنزل الذي يضم غرفة معيشة ومجلساً للضيوف وغرفة طعام وغرف نوم رئيسة ومطبخاً وغرفة خادمة وحمامات.

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