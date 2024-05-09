«إقامة دبي» تحتفي بقطاعاتها الرائدة في مؤشرات نتائج السعادة الوظيفية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن المراكز الأولى للقطاعات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، ضمن مؤشر نتائج استطلاع السعادة الوظيفية للعام 2024 وفق دراسة المجلس التنفيذي، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة بمختلف قطاعاتها نحو تعزيز بيئة العمل للموظفين.

جاء الكشف عن نتائج مؤشرات السعادة الوظيفية وفق دراسة المجلس التنفيذي خلال حفل نظمته إقامة دبي في مقرها الرئيسي بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومشاركة مساعدي المدير ومديري الإدارات وعدد من كبار الضباط والموظفين، حيث تم تكريم القطاعات التي حققت أعلى مستويات السعادة بين موظفيها.

وأعرب الفريق محمد أحمد المري عن سعادته بالنتائج المذهلة لاستطلاع السعادة الوظيفية التي تعكس مدى رضا الكوادر البشرية، وتترجم التزام الإدارة العامة بتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة لموظفيها، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة، وينسجم مع توجيهاتها بضرورة تعزيز الرفاهية والسعادة لجميع سكان دبي، مشيراً إلى أنّ هذا الإعلان يمثل إنجازاً كبيراً لإقامة دبي ويعكس التزامها المستمر برفاهية وسعادة الموظفين، ويؤكد على أهمية بناء بيئة عمل إيجابية ومحفّزة لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بالمجتمع.

وأضاف أن الإعلان عن النتائج يأتي في إطار استراتيجيات إقامة دبي ومساعيها أعلى معدلات الرضا والسعادة لدى الموظفين، معتبراً ذلك ركيزةً أساسيةً من ركائز النجاح والاستمرارية في الريادة والتميز، إضافة إلى أنّ السعادة الوظيفية تسهم في تعزيز الصحّة النفسية والعاطفية للموظفين، مما ينعكس على البيئة الأُسريّة والمجتمعية عموماً. وجاء تنظيم الحفل بطريقة جديدة ومبتكرة، حيث قامت اللجنة المشرفة على الحفل بتخصيص حلبة سباق وشاشات تفاعليّة، لتشجيع الحضور على التفاعل عند إعلان النتائج، وإضفاء المزيد من أجواء الفرح والمتعة لدى الكوادر البشرية، استمراراً لتعزيز ثقافة السعادة بينها.

يشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حققت المركز الأول في مؤشر سعادة الموظفين، وذلك ضمن نتائج مؤشر السعادة وفق دراسة المجلس التنفيذي على مستوى حكومة دبي، حيث أظهرت النتائج الإيجابية لمؤشر السعادة الحكومية التي تم الإعلان عنها في الـ 18 من يناير 2024، تفوقّها الواضح في تلبية توقّعات واحتياجات الموظفين.

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