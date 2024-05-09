نخبة الشركات تستعرض أحدث حلول الديكور ومواد البناء في «ديكوبيلد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2024» سيشهد مشاركة هي الأكبر منذ انطلاق الحدث، من الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان في الدولة، إلى جانب نخبة من أهم المهندسين والمصممين والشركات العاملة بالدولة لعرض أحدث وأفضل الحلول والمنتجات في عالم التصميم والديكور ومواد البناء.

ويضم المعرض أكثر من 17 فئة عارضة تخصصية منها شركات التصميم الداخلي والاستشارات الهندسية ومواد البناء بما فيها الجدران والأصباغ والأرضيات والأسقف والمقاولات والإضاءة والأثاث والمفروشات والألمنيوم والزجاج والمصاعد والمطابخ والأطقم الصحية وحلول البيت الذكي، إلى جانب استشاري الزراعة والحدائق وأحواض السباحة والبنوك وشركات خدمات التمويل العقاري التي ستقدم عروض حصرية وتنافسية لزوار المعرض.

وأوضحت المؤسسة خلال الإحاطة الإعلامية أن المعرض الذي سينطلق في 16 من مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، يتميز هذا العام باستقطابه لمشاركات عالمية من أبرزها الجناح الصيني الذي يضم أكثر من 30 شركة مختلفة تعرض أحدث ما توصلت له حلول مواد البناء وأنظمة البيوت الذكية.

ابتكار

وأكدت المؤسسة الحرص على تنظيم نسخة متميزة من المعرض، بهدف المساهمة في إسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم بتوفير حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة وميسرة، بما يحقق التوازن بين الجودة العالية والاستدامة وصولاً إلى ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم.

جهود

وقال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن المعرض يعد واحداً من أهم المعارض في مجال الديكور والتصميم ومواد البناء، وأن مشاركة البرنامج في المعرض تأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز التطورات في صناعة الإسكان وتحقيق أهداف الاستدامة والابتكار.

وأكد أهمية المعرض في مجالات الإسكان المستدام والتصميم الذكي واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتعزيز التواصل مع الشركات والمهنيين في قطاع الديكور والتصميم ومواد البناء، وتبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة في مجال الإسكان، لافتاً إلى دور المعرض في تعزيز الوعي بأهمية الإسكان المستدام والابتكار في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

إلى ذلك، أشار المهندس إبراهيم الحوسني، مدير دائرة الإسكان في الشارقة، إلى أن مشاركة الدائرة كراعٍ رسمي في معرض (ديكوبيلد)، يأتي في إطار حرصها على دعم الفعاليات الإسكانية بالدولة بشكل عام والمعرض بشكل خاص، لما له من دور بارز وأهمية بالغة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأفراد والشركات في قطاع البناء والتشييد، وما حققه من نجاحات كبيرة في تحسين جودة الحياة، وتقديم حزمة شاملة من أحدث التقنيات والأنظمة والبرامج السكنية تحت سقف واحد.

تطور

من جانبه أشار المهندس عبدالله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين في الإمارات، إلى أن الجمعية وخلال مشاركتها في معرض ديكوبيلد للديكور والتصميم ومواد البناء - 2024، كراعٍ رسمي لهذا الحدث المهم والبارز في مجال الديكور والتصميم والبناء تؤكد التزامها الثابت بدعم المبادرات والفعاليات التي تعزز التطور الهندسي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام وتخدم المجتمع، مؤكداً أن الجمعية تمثل منصة هامة في الساحة الهندسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: يسعدنا في بلدية دبي أن نكون إحدى الجهات الرسمية الراعية لمعرض ديكوبيلد الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أحد المعارض المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، حيث تؤكد هذه الرعاية مدى اهتمامنا بتعزيز علاقات الشراكة المتكاملة مع شركائنا الاستراتيجيين في إمارة دبي، ودعم كافة المعارض والفعاليات السنوية، وخاصة في مجال البناء عبر مراحله كافة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للجميع.

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