صقر غباش: علاقات أخوية راسخة بين الإمارات وقطر

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يسهم في نماء ورخاء واستقرار البلدين الشقيقين، ويخدم أهداف التنمية الشاملة، ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

قضايا

وأكد الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية وتعزيز التعاون ودعم مختلف الجهود لحل القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة ويعزز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات التاريخية والأخوية الثنائية الراسخة والمتنامية التي تربط بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة، وذلك انطلاقاً من وشائج الدم والقربى وروابط التاريخ والجوار والإرث الثقافي والاجتماعي المشترك.

لقاءات

وأشار إلى أن العلاقات البرلمانية المتميزة بين الجانبين، سواء خلال الزيارات أو اللقاءات الثنائية أو تبادل الخيرات والمعارف البرلمانية تعكس أوجه الروابط الأخوية بين الجانبين وأوجه الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين الشقيقين.

تميز

من جانبه، أكد الدكتور سلطان المنصوري عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتميزها، وحرص دولة قطر على توطيد هذه العلاقات وتطويرها لتشمل مجالات أرحب وأوسع، وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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