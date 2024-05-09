محمد القرقاوي: «إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» يوثق مسيرة قيادة ملهمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أول من أمس في مكتبه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتسلم من معاليه نسخة من كتابه الجديد: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، والذي صدر في 3 ترجمات حتى الآن، هي: الإنجليزية والفرنسية والصينية.

واستعرض الجانبان، أثناء اللقاء، الإنجازات والمبادرات الهائلة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وأشادا بالدور المحوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الصعد كافة.

إشادة

كما أشاد معالي محمد القرقاوي بالمسيرة العلمية والمهنية والفكرية لجمال السويدي، وأثنى على فكرة الكتاب ومضمونه، ووصفه بأنه كتاب استراتيجي مهم يوثق مسيرة قيادة عظيمة وملهمة، وهي شخصية صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي حقق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها إنجازات هائلة جعلتها في مصاف دول العالم المتقدمة.

وقال معاليه إن الكتاب يمثل إضافة كبيرة للمكتبات الإماراتية ويثري الثقافة العربية والعالمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت بفضل سياسات ومبادرات وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نموذجاً رائداً للتنمية في المنطقة والعالم، وقدمت قصة نجاح للاستثمار في الإنسان والموارد لبناء دولة حديثة ومتطورة نعتز ونفخر بها، ويشيد بها العالم في تقاريره ومؤشراته التنموية الدولية في مختلف المجالات والقطاعات.

من جهته، قدم معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي الشكر لمعالي محمد عبدالله القرقاوي، على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، قائلاً: إنه يعتبر كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» الإصدار الأهم في حياته البحثية والفكرية، وأضاف إنه أقدم على تأليف هذا الكتاب بدوافع وطنية، أهمها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أفضل نموذج للقيادة الحكيمة الملهمة، التي تلح بقوة على ذهنية أي مفكر أو باحث استراتيجي، وتدفعه دفعاً إلى الكتابة عن مناقب سموه العظيمة.

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