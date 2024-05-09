أنور قرقاش: برنامج الباحث الاستراتيجي يعزز بناء قدرات المتدربين

المصدر: أبوظبي ـ وام

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نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس حفل تخريج 60 متدرباً من منتسبي الدفعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من برنامج «الباحث الاستراتيجي ـ المرحلة التأسيسية»، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

يأتي البرنامج في إطار جهود المركز المتواصلة لإعداد الكوادر المواطنة المؤهلة في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، ويهدف إلى بناء القدرات الأساسية للمتدربين تحت إشراف نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين، وصقل مهاراتهم لإنجاز مهام العمل البحثي.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش بهذه المناسبة إن أهمية البرنامج تكمن في شموله لمتدربين من مختلف الجهات، وتزويد الباحثين بالأدوات والقدرات التي تمكنهم من التحليل الاستراتيجي، وتنظيم الأفكار، والبحث عن المعلومات، والوصول إلى المنهجية الصحيحة، والمنطق السليم لتكون استنتاجاتهم مستندة إلى أسس منطقية وعلمية.

من جانبه، قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن البرنامج يمثل حلقة أولى ضمن حزمة من البرامج التدريبية، التي يعمل المركز من خلالها على إعداد نخبة متميزة من الخبراء في التحليل الاستراتيجي والسياسة والاقتصاد والعلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي، للإسهام في مسيرة التقدم والتطور التي تشهدها الدولة على كل الصُّعد.

حضر حفل التخرج علي الأحمد الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، إضافة إلى ممثلين من عدد من الجهات الحكومية. كان حفل التخرج قد استُهلَّ بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، أعقبه عرض فيلم قصير للتعريف ببرنامج الباحث الاستراتيجي، وأهمية إعداد الكوادر البحثية المؤهلة لفهم تطورات العالم المعاصر الذي يزداد تعقيداً، وتقديم تحليلات واعية بشأنها. وأعرب الخريجون عن سعادتهم بالانضمام إلى البرنامج، لما له من أثر إيجابي في تطوير الجانب البحثي والعلمي، وتعزيز المهارات الشخصية والحياتية، مؤكدين استفادتهم من الجانب العملي التطبيقي في البرنامج بعدما أتيحت لهم فرصة المشاركة الفعلية في إعداد بعض المنتجات البحثية للمركز.

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