بحث التعاون بين الإمارات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، مع جاتيتي خلال لقائه، أمس، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الجسور وتوطيد الشراكات لتعزيز جهود دفع عجلة التنمية وازدهار الاقتصاد العالمي.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفرص في تطوير البُنى التحتية في أفريقيا، وأكدا أهمية الإسهام في توفير فرص استثنائية لتعزيز نمو الاقتصاد وازدهاره في المنطقة.

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