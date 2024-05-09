«تنظيم الصناعة الأمنية» في دبي تشارك بمؤتمر قادة الأمن

المصدر: دبي - وام

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شاركت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، أمس، في النسخة الثالثة من مؤتمر قادة الأمن للشرق الأوسط كشريك داعم، وهو المؤتمر الأمني المتخصص الذي استضافته دبي كعاصمة للريادة الأمنية وتترقبه الشركات الأمنية من جميع أنحاء العالم.

حضر المؤتمر خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والعميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، وإيان ستوكس - مدير عام المجلة الأمنية الدولية، وجيمس ثورب رئيس تحرير المجلة الأمنية الدولية.

وألقى خليفة السليس كلمة افتتاحية بعنوان «دبي إرث طويل من ثقافة مواجهة الأزمات»، تناول فيها تجربة دبي في التعافي من الأزمات والكوارث غير المسبوقة، وقدرتها الاستثنائية في تحويل التحديات المُفاجِئة لقصص نجاح بأرقام قياسية جديدة في مسيرة الأمن والسلامة.

وأوضح أن دبي تميزت دوماً بثقافتها الفريدة في إدارة الأزمات بشفافية وتتصدر فيها القيادات الصفوف الأولى، وتشارك يداً بيد مع شعبها وأجهزتها المختلفة للخروج من الأزمة.

وسلط الضوء على إدارة عمليات منخفض الهدير، بتعاون الجهات المختلفة في الإمارة، حيث تطرق لبعض النقاط المضيئة من المبادرات المجتمعية التي أظهرت الوعي الأمني للمجتمع من مواطنين ومقيمين، بالإضافة للسياسات الداعمة التي عززت ثقافة الأمن عبر الأجيال.

وعلى هامش المؤتمر، شارك عدد من مديري الإدارات في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في عدد من الجلسات النقاشية، إضافة إلى التواصل والاجتماع مع متعاملي المؤسسة من شركات أمنية ومديري أمن ضمن الحضور على هامش المؤتمر.

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