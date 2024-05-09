منتدى مريديان السنوي لدبلوماسية الفضاء يحتفي بإنجازات الإمارات في مجال الفضاء

المصدر: وام

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قدم منتدى مريديان السنوي لدبلوماسية الفضاء الذي عقد في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، أول جائزة سنوية للقيادة العالمية في مجال دبلوماسية الفضاء، لمعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تكريما وعرفانا بجهود الدولة واحتفاء بإنجازاتها في مجال الفضاء.

وتسلمت علياء السويدي نائبة رئيس بعثة الدولة في واشنطن دي سي، الجائزة بالإنابة عن معاليه، وألقت كلمة بهذه المناسبة قالت فيها: تأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها كافة العاملين في وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، لإطلاق أول مركبة فضائية صنعت في دولة الإمارات وإرسال رائدي فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، ووصول دولة الإمارات إلى مدار المريخ كخامس دولة تحقق هذا الإنجاز، وفي هذا الصدد، فإننا نعبر عن تقديرنا للولايات المتحدة ولشركائنا الآخرين في العالم الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات.

وأضافت : ازدهرت العلاقات الإماراتية - الأمريكية في مجال الفضاء خلال العقد الماضي، واليوم تتعاون دولة الإمارات مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في مجال تدريب رواد الفضاء وفي تنفيذ العديد من المهام في قطاع الفضاء، وقد أعلنت دولة الإمارات مؤخراً أنها بصدد صنع حجيرة الغلق الهوائي لمحطة "غيتواي" التي تطورها وكالة ناسا كأول محطة فضاء قمرية، كذلك أسهمت شراكات الدولة مع المؤسسات البحثية الأمريكية في تحقيق الكثير من الإنجازات التي قام بها برنامج الفضاء الإماراتي ومنها مهمة "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ، وكذلك في المهمة الفضائية المقبلة التي تهدف للوصول إلى حزام الكويكبات ضمن النظام الشمسي (الممتد بين مدارات كوكبي المشتري والمريخ).

وتحدث سعادة السفير ستيوارت هوليداي كبير المدراء التنفيذيين لمركز مريديان الدولي، خلال مراسم تقديم الجائزة، معرباً عن تقديره لإنجازات دولة الإمارات في مجال الفضاء التي وصفها بالعظيمة نظراً لحداثة برنامج الإمارات للفضاء.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى مريديان لدبلوماسية الفضاء، الذي عُقد هذا العام بالتزامن مع "أسبوع دبلوماسية الفضاء" الذي تقيمه وزارة الخارجية الأمريكية، بحضور أهم العاملين والمهتمين في مجال الفضاء على مستوى العالم ومنهم دبلوماسيون ومسؤولون في وكالات الفضاء ومدراء تنفيذيون في القطاع الخاص، يهدف إلى البحث عن خطط استراتيجية ووسائل مبتكرة للتعاون في مجال استكشاف الفضاء والتوصل إلى مبادئ السلوك المهني المسؤول في مجال الفضاء.

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