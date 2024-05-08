الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة من الخميس 09 مايو إلى الإثنين 13 مايو 2024 على النحو التالي:

الخميس

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون سحب ركامية غرباً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار – انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س

البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً وشرقاً صباحاً- صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً شمالاً وشرقاً نهاراً – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب إو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية صباحاً- صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً شمالاً وشرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً على السواحل - صحو إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً – ارتفاع أخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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