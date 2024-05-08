الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة من الخميس 09 مايو إلى الإثنين 13 مايو 2024 على النحو التالي:
الخميس
الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون سحب ركامية غرباً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار – انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س
البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.
الجمعة
الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س
البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً وشرقاً صباحاً- صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً شمالاً وشرقاً نهاراً – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب إو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية صباحاً- صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً شمالاً وشرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب صباحاً على السواحل - صحو إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً – ارتفاع أخر في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.