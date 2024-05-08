«طرق دبي»: عودة خدمة المترو في المحطات المتأثرة بالمنخفض الجوي 28 مايو

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عودة خدمات مترو دبي لوضعها الاعتيادي في المحطات المتأثرة بالحالة الجوية الاستثنائية (منخفض الهدير)، وهي أون باسيف، وإكويتي، والمشرق، والطاقة، اعتباراً من 28 مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة وعمل الاختبارات المطلوبة للتأكد من استيفاء جميع متطلبات السلامة، وعودة المحطات إلى العمل بجاهزية وكفاءة عالية.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات حرصها التام في العمل على ضمان سرعة إعادة خدمة مترو دبي في المحطات المتأثرة إلى وضعها الاعتيادي، وتحقيق الأمن والسلامة للركاب والأصول، وتقديم خدمات نقل سلسة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي.

وأشارت الهيئة إلى انها ستستمر في توفير خدمة الحافلات المباشرة لحين عودة التشغيل الطبيعي للمحطات، من خلال تخصيص أكثر من 150 حافلة و3 خطوط للحافلات تزامنا مع فترة تشغيل المترو، وذلك لنقل الركاب من محطة مترو الخليج التجاري إلى المواقع التالية والعكس: محطة مترو أون باسيف، ومحطة مول الامارات ومحطة مترو المشرق ومحطة مترو اكويتي، وإلى محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومحطة مترو الخيل.

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