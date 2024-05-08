سفارة الإمارات في جمهورية القمر المتحدة تصدر تنبيهاً مهماً للمواطنين الزائرين

المصدر: البيان

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أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية القمر المتحدة، تنبيهاً مهماً للمواطنين الزائرين، دعتهم فيه إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وأخذ الحيطة والحذر، وتجنب الأماكن المزدحمة، وإتباع تعليمات السلامة الخاصة بوباء الكوليرا والملاريا، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ودعت السفارة مواطني الدولة الزائرين إلى التواصل معها على الأرقام التالية في حالات الطوارئ 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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